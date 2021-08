Feuer in Herten: Frau in U-Haft

Nach einem Feuer in einer Lagerhalle in Herten sitzt eine 35-jährige Frau in Untersuchungshaft. Laut Mitteilung der Polizei von Donnerstag wurde die Hertenerin am Dienstag vorläufig festgenommen. Bei ihr wurden Drogen und Werkzeug zur Anzucht von Cannabispflanzen entdeckt. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht auf Beihilfe zur Herstellung von Drogen.

Am Montag war es in der Lagerhalle zu einem Feuer gekommen. Seitdem untersuchen und analysieren Experten der Polizei die sichergestellten Stoffe. Nach einer ersten Einschätzung dienten die entdeckten Rohstoffe der Produktion einer größeren Menge Amphetamin.

Laut Mitteilung der Polizei von Mittwoch wurde bei dem Feuer niemand verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von mindestens 150 000 Euro.