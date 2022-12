Feuer in der Küche: Finanzminister muss Amtssitz verlassen

Am Donnerstagabend wurde es dem 53-jährigen CDU-Politiker aber buchstäblich zu heiß in seinem Düsseldorfer Amtssitz. Während einer laufenden Video-Pressekonferenz gab es plötzlich Alarm und der Minister musste wegen eines Küchenbrands mit seinen Mitarbeitern das Haus verlassen. Ins Bockshorn jagen ließ sich der Viersener aber nicht: Auf dem Weg zum nächsten Termin setzte er das Pressegespräch über seinen Landesetat per Telefon aus dem Dienstwagen fort.