Feuer an Windrad im Kreis Steinfurt: Rotornabe brennt

Neuenkirchen (dpa/lnw)

In Neuenkirchen im Kreis Steinfurt hat am Freitagmorgen ein Windrad Feuer gefangen. Es brannte die Rotornabe im Bereich des Maschinenraums, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle Steinfurt. Demnach war das Feuer gegen 4.50 Uhr ausgebrochen. Weil der Brand sich zu weit oben am Windrad befand, ließ sich das Feuer nicht löschen. Die Feuerwehr sperrte den Bereich deshalb weiträumig ab und kontrollierte das Abbrennen.

Von dpa