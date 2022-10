Festnahme nach Angriff in Bocholt

Bocholt (dpa/lnw)

Nachdem ein Mann bei einem Angriff in Bocholt lebensgefährlich verletzt worden ist, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 19 und 24 Jahre alten Männer seien dringend verdächtig, dem 26 Jahre alten Opfer auf einem Parkplatz aufgelauert und es mit einem Baseballschläger, Tritten und einer Glasflasche attackiert zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach dem Vorfall am Mittwochabend kam der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Von dpa