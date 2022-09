FDP unterstützt Uniper-Verstaatlichung «für den Moment»

Berlin (dpa)

Die FDP-Fraktion im Bundestag unterstützt nach Angaben ihres stellvertretende Vorsitzenden, Lukas Köhler, die geplante Verstaatlichung von Uniper «für den Moment». Sie sei insbesondere für Liberale eine bittere Pille, die es in der aktuellen Krisensituation jedoch zu schlucken gelte, erklärte Köhler am Mittwoch in Berlin. «Denn eine sichere Gasversorgung so weit wie möglich zu gewährleisten, ist momentan eine der wichtigsten Aufgaben der Bundesregierung.»

Von dpa