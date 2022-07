FDP befürchtet Rückschritt für Digitalisierung in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die FDP-Landtagsfraktion befürchtet einen geringeren Stellenwert für die Digitalisierung in der neuen schwarz-grünen Landesregierung. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Ralf Witzel kritisierte am Dienstag den Wechsel des Ressorts für Digitalisierung vom Wirtschaftsministerium in das Ministerium für Bau, Kommunales und Heimat.

Von dpa