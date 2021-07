FC Turin sagt Testspiel gegen Bochum ab

Fußbälle liegen in einem Tor.

Das für diesen Samstag angesetzte Testspiel des VfL Bochum gegen den italienischen Club FC Turin findet nicht statt. Wie der VfL mitteilte, begründet Turin seine Absage mit einem Corona-Fall im Lager des Fußball-Bundesligisten, der im Trainingslager aufgetreten sei. Diese Darstellung sei allerdings «falsch», wie der Club betonte.

«Sämtliche Tests, die bei Mannschaft und Staff engmaschig durchgeführt wurden, waren und sind allesamt negativ ausgefallen», teilte der VfL mit. Daher «gab und gibt es von Seiten der Gesundheitsbehörden keine Anordnung, den Trainings- und Spielbetrieb einzuschränken oder zu unterbrechen.»

Die Turiner bezogen sich mit ihrer Absage mutmaßlich auf Herbert Bockhorn, der am Freitag positiv getestet worden war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 26-Jährige nach Club-Angaben aber bereits wieder in Bochum und nicht mehr im Trainingslager in Südtirol.