FC Schalke verliert Testspiel gegen Drittligisten

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Der FC Schalke 04 hat ein kurzfristig angesetztes Testspiel gegen den SC Verl verloren. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis unterlag dem Tabellenzwölften der 3. Liga am Dienstag in Gelsenkirchen mit 1:2 (0:1). In der Partie gab Reis seinen Ergänzungsspielern Spielpraxis. Die elf Fußballprofis in der Anfangself hatten beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Freitag nicht von Beginn an gespielt.

Von dpa