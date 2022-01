FC-Coach Baumgart vertagt Torwart-Entscheidung

Köln (dpa)

Fußball-Torwart Marvin Schwäbe soll beim 1. FC Köln trotz der Rückkehr des langjährigen Stammkeepers Timo Horn zumindest in den nächsten drei Bundesligaspielen die Nummer eins bleiben. Darauf hat sich FC-Coach Steffen Baumgart vor dem Rückrundenstart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC festgelegt, eine langfristige Entscheidung in der Torwartfrage aber vertagt. «Schwäbe wird die kommenden drei Ligaspiele machen. Im DFB-Pokal soll Timo Horn zum Einsatz kommen. Nach dem Spiel gegen Bochum werde ich mich für die Saison festlegen, wer dann die Nummer eins ist», erklärte Baumgart am Freitag die von ihm getroffene Regelung.

