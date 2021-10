Fastfood-Mitarbeiter von «zivilen Polizisten» ausgeraubt

Kerpen (dpa/lnw)

Mindestens zwei Unbekannte sollen sich in Kerpen am Niederrhein als zivile Polizeibeamte ausgegeben und einen Mitarbeiter einer Fastfood-Kette ausgeraubt haben. Der 37 Jahre alte Geldbote habe nach eigenen Angaben am Mittwoch die Einnahmen verschiedener Filialen eingesammelt, um diese zur Bank zu fahren und einzuzahlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf einer Landstraße soll er von einem schwarzen Auto überholt worden sein. Der Beifahrer des Wagens habe dann eine rot-weiße Kelle hochgehalten, sodass der 37-Jährige von einer Polizeikontrolle ausgegangen sei.

Von dpa