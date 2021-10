Fast Hundertjähriger in Hagen von Trickdieben bestohlen

Hagen (dpa/lnw)

In Hagen haben zwei Trickdiebe einen fast hundertjährigen Mann betrogen und bestohlen. Die zwei Unbekannten gaben sich am Montagnachmittag als Dachdecker aus und stahlen dem 98 Jahre alten Mann Bargeld «im vierstelligen Bereich», wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa