Fast 160 Taser-Einsätze in NRW in fünf Großstädten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Nordrhein-Westfalen fast 160 Mal ihre neuen sogenannten Taser eingesetzt. Die Distanz-Elektroschocker wurden in fünf Polizeibehörden getestet. Das NRW-Innenministerium hatte das Pilotprojekt als Erfolg gewertet. Inzwischen hat der Landtag die Ausrüstung weiterer Polizeibehörden mit den Geräten beschlossen und dafür 4,5 Millionen Euro genehmigt. Von den 156 Taser-Einsätzen waren von Januar bis Ende September 123 Androhungen und nur 31 tatsächliche Schussabgaben. Zwei Mal wurden die Geräte durch direkten Kontakt eingesetzt. Todesfälle im Zusammenhang mit den Einsätzen seien dem Innenministerium nicht bekannt geworden. Die Androhung des Taser-Einsatzes habe eine deeskalierende Wirkung auf Angreifer gezeigt und so sogar zu einer Verringerung der Gewaltanwendung durch die Polizei beigetragen, hieß es. «Die Erfahrungen der Polizistinnen und Polizisten sind überwiegend positiv - der Taser hilft nicht nur in extrem brenzligen Situationen, er verhindert auch Gewalt gegen Beamte», hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bilanziert.

Von dpa