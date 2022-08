Farke wünscht sich auf Schalke Top-Schiedsrichter

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Borussia Mönchengladbachs Chefcoach Daniel Farke wünscht sich vom Deutschen Fußball-Bund am Samstag beim FC Schalke 04 den besten verfügbaren Schiedsrichter. Farke rechnet insbesondere nach dem unglücklichen 1:3 der Schalker am vergangenen Sonntag beim 1. FC Köln mit einer hitzigen Atmosphäre im ersten Heimspiel des Aufsteigers. «Da müssen wir kühlen Kopf bewahren. Der DFB muss für dieses Spiel seinen besten Mann schicken», sagte Farke am Donnerstag. «Das wird das vielleicht am schwierigsten zu leitende Spiel des Spieltages werden.»

Von dpa