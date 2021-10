Farbangriffe auf Kölner Obdachlose: Polizei ermittelt

In den vergangenen Wochen seien möglicherweise mehrere Obdachlose nachts beim Schlafen mit Farbe übergossen worden, berichtete am Mittwoch ein Polizeisprecher. Bisher lägen zwei Strafanzeigen vor, zwei weitere Obdachlose sollten am Mittwoch vernommen werden. «Wir suchen natürlich nach weiteren Geschädigten, so es sie gibt», sagte der Sprecher. Vielleicht seien weitere Obdachlose mit Farbe überschüttet worden, aber bisher nicht zur Polizei gegangen