Fans der Bonner Kirschblüte brauchen noch etwas Geduld

Bonn (dpa/lnw)

Blühende Kirschbäume sind Jahr für Jahr eine Attraktion in der Bonner Altstadt und beliebtes Motiv für Handy-Fotos - in diesem Jahr müssen sich Selfie-Jäger aber noch etwas gedulden. Davon geht die Stadt Bonn aus, bei der nach eigenen Angaben schon vermehrt Anfragen zu dem erwarteten Naturschauspiel eingegangen sind. «Die Blütezeit ist stark von den Launen des Aprilwetters abhängig und deswegen nur schwer vorherzusagen», hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Angesichts der winterlichen Temperaturen müsse man sich voraussichtlich noch bis Anfang oder sogar bis Mitte April gedulden.

Von dpa