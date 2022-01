Familienstreit: 61-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Bonn (dpa/lnw)

Bei einem gewaltsamen Familienstreit am Silvesterabend in Bonn soll ein 47-Jähriger einen 61-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Am Neujahrstag erließ ein Richter einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Tatverdächtigen, teilte die Polizei mit.

Von dpa