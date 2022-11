Familie erleidet Rauchgasvergiftung bei Grillabend

Nachdem die Familie sich zunächst wegen Übelkeit an den Rettungsdienst gewandt habe, sei die Doppelhaushälfte am Donnerstagabend sofort geräumt worden, teilte die Polizei freitags mit. Neben der Jugendlichen seien drei Frauen im Alter von 20, 25 und 49 Jahren sowie ein 62-jähriger Mann im Krankenhaus behandelt worden, so ein Sprecher der Polizei. Als Ursache für das Rauchgas habe die Feuerwehr einen Grill ermittelt, von dem aus der Rauch wahrscheinlich durch ein geöffnetes Fenster in das Haus gezogen war, hieß es weiter.