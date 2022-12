Familie erleidet in Wohnung Kohlenmonoxid-Vergiftung

Ahlen (dpa/lnw)

In einem Haus in Ahlen (Kreis Warendorf) hat eine fünfköpfige Familie eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Ein Rettungswagen sei wegen eines Notfalls alarmiert worden - und der Kohlenmonoxid-Warner der Einsatzkräfte habe Alarm geschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Die Wohnung sei am Freitag unverzüglich geräumt worden. Die Familie - drei Kinder und zwei Erwachsene - wurde in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr überprüfte die vier Wohneinheiten sowie das Dach- und das Kellergeschoss und sorgte für Durchlüftung. Ein Schornsteinfegermeister überprüfte die Gastherme - und schaltete sie ab.

Von dpa