Falschfahrer stirbt bei Unfall auf A44

Der 75-Jährige sei am Dienstagabend mit seinem Wagen bei Unna entgegen der Fahrtrichtung gefahren und dabei in das Auto einer 32-jährigen Frau gekracht, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch am Unfallort, die Frau schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der betroffene Autobahnabschnitt wurde daraufhin stundenlang in Richtung Dortmund komplett gesperrt.