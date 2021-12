Falscher Amokalarm: Schüler stundenlang eingeschlossen

Bad Salzuflen (dpa/lnw)

Wegen eines falschen Amokalarms haben Schüler und Lehrer eines Schulzentrums in Bad Salzuflen zweieinhalb Stunden in ihren Klassenräumen ausgeharrt. Um 10 Uhr war an den drei zusammengehörigen weiterführenden Schulen aus noch ungeklärten Gründen ein Fehlalarm ausgelöst worden, wie Polizei am Donnerstag mitteilte. Zahlreiche Polizeibeamte rückten aus, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Wie bei einem derartigen Amokalarm vorgesehen, schlossen sich alle Personen in Büros und Klassenräumen ein.

Von dpa