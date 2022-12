Falsche Rechnungen: Fahrdienstleiter vor Gericht

Für den mutmaßlichen Betrug mit falschen Rechnungen muss sich am 16. Januar ein ehemaliger Fahrdienstleiter der Lebenshilfe Detmold vor dem Landgericht verantworten.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Laut Anklage soll sich der 57-Jährige so fast 900.000 Euro erschlichen haben. Das teilte das Gericht am Dienstag in Detmold mit.

Der Vorwurf lautet auf gewerbsmäßige Untreue. Der Angeklagte soll von Januar 2017 bis April 2021 in 205 Fällen Transporte von Menschen mit Behinderung von ihren Wohnorten zu Werkstätten für eine fiktive Firma aus Minden abgerechnet haben. Die Rechnungen hatte er dabei als sachlich richtig abgezeichnet und von der Buchhaltung der Lebenshilfe auf das Konto einer als Zeugin im Prozess geladenen Frau überweisen lassen.