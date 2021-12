Falsche Polizisten rasen mit Opfer davon

Porta Westfalica (dpa)

Zwei Räuber, die sich als Polizisten ausgaben, haben auf der Autobahn 2 eines ihrer Opfer aus ihrem Auto ragend mehrere hundert Meter mitgeschleift. Der 21-Jährige sei schließlich schwer verletzt am Fahrbahnrand zurückgeblieben, berichtete die Polizei in Minden am Freitag.

Von dpa