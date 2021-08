Fahrradfahrer wird von Auto angefahren: Schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist in Wesel von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Er wurde am Montag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der 30-Jährige hatte mit seinem Fahrrad eine Straße überquert, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 19-jährigen Fahrers kam. Die Unfallstelle wurde kurzzeitig gesperrt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.