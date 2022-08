Fahrgäste vor Stadtbahn geschubst: Landgericht verhandelt

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach mehreren Stößen von Fahrgästen vor einfahrende Stadtbahnen in Bielefeld verhandelt das Landgericht in Ostwestfalen am Mittwoch (9.00 Uhr) über den Fall. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung der 23-Jährigen in eine geschlossene Psychiatrie beantragt, da sie von Schuldunfähigkeit wegen einer seelischen Störung ausgeht. Die Frau soll unter einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leiden. Die Ermittler werfen der Frau dreifachen versuchten Mord vor. Angesetzt sind bis zum 25. August insgesamt drei Prozesstage.

Von dpa