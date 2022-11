Fahrermangel: Wuppertaler Stadtwerke schränken Fahrplan ein

Die Maßnahme sei wegen des Fahrermangels unvermeidlich. Zahlreiche andere ÖPNV-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hätten in den letzten Tagen und Wochen ebenfalls Angebotskürzungen wegen Personalmangels oder hoher Krankenstände beim Fahrpersonal bekannt gegeben, so etwa in Dortmund, Münster, Köln und Bonn.

Da es sich um kein kurzfristiges Problem handele, werde der reduzierte WSW-Fahrplan voraussichtlich bis Frühjahr 2023 in Kraft bleiben.