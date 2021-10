Fahrer nimmt keine kleinen Cent-Münzen: Mädchen gehen zu Fuß

Siegburg (dpa)

Weil ein Busfahrer in Siegburg keine kleinen Cent-Münzen annehmen wollte, sind zwei Mädchen sechs Kilometer zu Fuß nach Hause gelaufen. Wie der «Kölner Stadt-Anzeiger» am Mittwoch unter Berufung auf die Mutter der 13 und 15 Jahre alten Schwestern berichtete, wollte die Jüngere ihr Ticket zum Teil mit Cent-Münzen bezahlen. Doch der Fahrer habe sie mit den Worten herauskomplimentiert, dass sie das Kleingeld bei Passanten oder am Kiosk wechseln lassen solle. Das ältere Mädchen hatte eine Zeitfahrkarte.

Von dpa