Fahrer kracht auf A44 in Leitplanke: Zwei Verletzte

Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit hat ein Autofahrer mit Wohnwagen die Kontrolle über sein Gespann verloren und ist auf der A44 bei Soest in die Leitplanke gekracht. Nach Angaben der Polizei in Dortmund wurden am Freitagnachmittag die Insassen aus Unna leicht verletzt. Teile aus dem Innenraum des Wohnwagens - wie eine Matratze - landeten dabei auf dem Seitenstreifen.

Das Auto hatte sich laut Polizei überschlagen und dann an der Mittelleitplanke verkeilt. Zuvor hatte das ins Schlingern geratene Gespann noch einen Lastwagen gestreift. Die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Kassel dauerten bis kurz vor 15.00 Uhr. Zuvor hatte der «Soester Anzeiger» über den Unfall berichtet.