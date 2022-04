Fahrer binnen 67 Minuten dreimal vom selben Blitzer erfasst

Ein Autofahrer ist in Weilerswist im Kreis Euskirchen binnen 67 Minuten dreimal vom selben Blitzer erwischt worden.

Ein Blitzer steht am Straßenrand.

Er sei demnach mit 62, 66 und 74 Kilometern pro Stunde auf einer Straße unterwegs gewesen, auf der maximal 50 Stundenkilometer erlaubt sind, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach den Vorfällen am vergangenen Donnerstag (14. April) drohen dem Mann nun 195 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, wie ein Polizeisprecher sagte.