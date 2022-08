Fabian wird neuer Sportchef: Reis-Verhandlungen vertagt

Bochum (dpa)

Patrick Fabian wird neuer Sportchef des VfL Bochum. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, tritt der ehemalige VfL-Profi vom 1. September an die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. «Patrick Fabian erfüllt das Anforderungsprofil, das für die Position wichtig ist. Als ehemaliger Nachwuchs- und Lizenzspieler des VfL kennt er den Verein und weiß um die Anforderungen, die an uns gestellt werden, sowohl im Profi- als auch im Talentwerkbereich», kommentierte der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis.

Von dpa