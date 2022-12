Ex-Bilfinger-Chef Blades soll Aufsichtsrat von Uniper führen

Düsseldorf (dpa)

Mit dem geplanten Eigentümerwechsel hin zum Bund wird es auch Veränderungen im Aufsichtsrat des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper geben. So wurden vier neue Mitglieder für das Kontrollgremium nominiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. In den Aufsichtsrat sollen Tom Blades, Jutta Dönges, Marcus Schenck und Ines Zenke einziehen. Dönges und Zenke würden vom Bund entsendet. Der frühere Linde-Manager und Bilfinger-Chef Blades soll den Vorsitz übernehmen.

Von dpa