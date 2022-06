Evonik baut in den USA Kapazitäten für Lipide aus

Essen (dpa/lnw)

Der Spezialchemiekonzern Evonik baut sein Geschäft mit Lipiden für mRNA-basierte Medikamente und Impfstoffe aus. Wie das Essener Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wird am US-Standort Tippecanoe in Lafayette im Bundesstaat Indiana eine Anlage zur Lipidherstellung für 220 Millionen Dollar (206 Mio Euro) gebaut. Die US-Regierung beteilige sich daran mit bis zu 150 Millionen Dollar. Der Baubeginn ist für Anfang 2023 geplant. Zwei Jahre später soll die Produktion starten.

Von dpa