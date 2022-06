Evelyn Burdecki: Nach ihren Shows gibt es Döner mit Zwiebeln

Köln (dpa/lnw) -

Für Reality-TV-Star Evelyn Burdecki ist das Döner-Essen ein Ritual nach ihren Auftritten. «Wenn ich nach einer Show nach Hause fahre, hole ich mir einen Döner», sagte die 33-Jährige der dpa am Donnerstag am Rande der Verleihung des Deutschen Entertainment Awards in Köln. «Wenn ich sieben Tage die Woche ne Show hätte, würde ich auch sieben Tage die Woche Döner essen.» Mal entscheide sie sich für Fleisch, mal für die vegetarische Variante mit Falafel. Die Hälfte des Döners müsse jedoch voller Zwiebeln sein, denn «dann knallts».

Von dpa