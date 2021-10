Eva Birkenstock ist neue Direktorin im Ludwig Forum Aachen

Aachen (dpa/lnw)

Neue Direktorin des Ludwig Forums für Internationale Kunst in Aachen ist Eva Birkenstock. Die Kunsthistorikerin präsentierte am Montag ihre Pläne für das Museum für moderne Kunst. Nach Angaben der Stadt erklärte sie, die Kollektion des berühmten Sammlerehepaares Peter und Irene Ludwig solle den Dreh- und Angelpunkt bilden für ein internationales, Disziplinen übergreifendes Programm. Neben örtlichen Kooperationen wolle sie Brücken schlagen in die Euregio, nach Köln und Düsseldorf und auch in die Welt.

Von dpa