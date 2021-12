Europa League: BVB gegen Glasgow, RB gegen San Sebastian

Nyon (dpa)

Die beiden Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig haben in der Zwischenrunde der Europa League namhafte Gegner zugelost bekommen. Der BVB trifft auf den schottischen Meister Glasgow Rangers, die Leipziger spielen gegen den spanischen Top-Club Real Sociedad San Sebastian. Das ergab die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon am Montag.

Von dpa