Europa kann nicht auf Atomstrom aus Frankreich verzichten

Essen (dpa)

Der europäische Strommarkt kann nach Ansicht von Eon-Chef Leonhard Birnbaum in den kommenden Jahren nicht auf französischen Atomstrom verzichten. «Wir brauchen eine hohe Verfügbarkeit der französischen Kernkraft unbedingt in den nächsten zehn Jahren. Denn ansonsten wird die Umstellung auf Erneuerbare für uns unglaublich schwierig», sagte Birnbaum am Dienstag im ARD-Podcast «Energiekrise - und jetzt?».

Von dpa