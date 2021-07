Etwas mehr Babys erblicken das Licht der Welt

In Nordrhein-Westfalen sind etwas mehr Babys zur Welt gekommen: Die Zahl der Lebendgeborenen betrug im April 13 940 und damit 455 mehr als im Vorjahresmonat, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag mitteilte. Das war ein Plus von 3,4 Prozent. Schon im Februar und März waren mehr Säuglinge zur Welt gekommen als zuvor. Aus den Zahlen einen Trend abzuleiten, dürfte aber noch zu früh sein. Im Januar hatte es ein Minus gegeben und auch in den Jahren 2017 bis 2020 waren die Zahlen rückläufig gewesen.