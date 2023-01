Gasthaus durch Brand zerstört - etwa 300.000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Gasthauses in Nordwalde in der Nacht zu Montag (9.1.) ist ein Schaden von circa 300.000 Euro entstanden, Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst der Dachstuhl des Hauses in Brand.

In der Nacht auf Montag geriet gegen 1.28 Uhr zunächst der Dachstuhl der über dem Gasthaus in der Straße Scheddebrock liegenden Wohnung in Brand, das Feuer breitete sich dann auf das ganze Haus aus, wie die Polizei mitteilte.

Die Rauchentwicklungen waren erheblich. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den Montagmorgen (bis ca. 8 Uhr) hinein an. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei wird den Brandort beschlagnahmen und Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.