Essen bekommt einen «Uta-Ranke-Heinemann-Platz»

Essen (dpa/lnw)

In Essen wird ein Platz nach der im vergangenen Jahr gestorbenen katholischen Theologin und Kirchenkritikerin Uta Ranke-Heinemann benannt. Dies beschloss in der vergangenen Woche die zuständige Bezirksvertretung. Der Platz befindet sich in der Nähe ihres langjährigen Wohnhauses und hat bislang noch keinen Namen.

Von dpa