Es wird heiß in NRW: Am Wochenende mehr als 30 Grad erwartet

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich nach vielen Einschränkungen in Corona-Zeiten auf das erste unbeschwerte, richtig sommerliche Wochenende des Jahres freuen. Es wird im ganzen Land freundlich, sonnig und zum Teil sogar heiß. Fast im ganzen Land erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem für Freitag und Samstag Temperaturen von mehr als 30 Grad, je nach Region. Die Vorfreude wird bei vielen Menschen noch gesteigert, die den Feiertag an Fronleichnam (Donnerstag) mit einem freien Brückentag (Freitag) nutzen.

Am Freitag soll es laut DWD heiter werden und trotz einiger Wolkenfelder niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 Grad in Ostwestfalen und 31 Grad am Rhein. In der darauffolgenden Nacht zum Samstag kühlt es auf angenehme 15 bis 19 Grad ab, in Hochlagen auf 12 Grad. Der wärmste Tag soll der Samstag werden. Es wird strahlend schön, nur im Norden etwas wolkig. Das Thermometer klettert verbreitet auf 30 bis 33 Grad, lokal könnten sogar 35 Grad erreicht werden, so der DWD. Erst in der Nacht zum Sonntag sind im Norden schauerartiger Regen oder vereinzelte Gewitter mit Starkregen möglich. .

Getränke-Händler, Biergartenbesitzer, Eisdielen und Freibäder stellen sich bereits auf größeren Betrieb ein. «Wir freuen uns auf ein heißes Wochenende, sowohl was die Temperaturen als auch die Getränkeabsätze angeht», sagte der geschäftsführende Vorstand im Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels, Dirk Reinsberg, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. In der Regel laufe das Getränkegeschäft bei warmen Sommerwetter umso besser. Hinzu komme ein langes Wochenende in einigen Bundesländern - wie auch in NRW.

«Wir merken, dass die Nachfrage anzieht», sagte Reinsberg zum Einkaufsverhalten der Verbraucher. Das betreffe vor allem Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und Bier und damit das Schwerpunktsortiment der Getränkefachmärkte. Aber auch die Nachfrage durch die Gastronomiekunden ziehe an, die sich auf das Sommergeschäft vorbereiteten. Hier sei Fassbier ein Schwerpunkt.

Mit einem größeren Ansturm rechnen auch die Freibäder. «Wir sind gerüstet. Wir haben das auf dem Schirm und freuen uns auf viele Besucher und Gäste», sagte Christian Seger, Pressesprecher der Bochumer Wasserwelten und zuständig für fünf Freibäder, drei davon Kombibäder (mit Hallenbad). Die Hallenbereiche werden bei schönem Wetter geschlossen, die Freibäder waren schon am Mittwoch geöffnet. Dazu kommt in der Region noch das ebenfalls beliebte Freizeitbad Heveney am Kemnader See, dem Naherholungsgebiet zwischen Bochum und Witten.

Wie fast alle Bäder suchen auch die Bochumer laut Seger «händeringend» geeignetes Personal. In der Corona-Zeit hätten sich beispielsweise viele Studentinnen und Studenten, die gern als Aushilfen genommen werden, anders orientiert. «Wir suchen dringend Kräfte, die über die notwendige Ausbildung verfügen», sagte Seger. Sie müssten als Hilfsschwimmmeister einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs, einen Rettungsschwimmschein in Silber und ein polizeiliches Führungszeugnis nachweisen.