In dieser Woche setzt sich das milde November-Wetter in Nordrhein-Westfalen fort.

Ein Auto fährt in der Wahner Heide bei Köln an herbstlich verfärbten Blättern vorbei.

Nach Höchsttemperaturen von 16 Grad am Montag werde es in dem Bundesland am Dienstag bis zu 18 Grad warm, hieß es in einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes. Es bleibe überwiegend niederschlagsfrei, nur örtlich mit etwas Regen. Auch am Mittwoch sind die Temperaturen der Vorhersage zufolge mit bis zu 16 Grad relativ hoch.