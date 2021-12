Erwartung «deutlich übertroffen»: Tausende bei Impfmarathon

Aachen (dpa/lnw)

Beim sogenannten Impfmarathon in Aachen haben sich bereits mehr als 3200 Menschen eine Spritze in den Arm geben lassen. Die Städteregion Aachen sprach in einer Mitteilung am Samstag von einem «Ansturm» auf das Angebot, bei dem 60 Stunden lang rund um die Uhr Corona-Impfungen angeboten werden. «Unsere Erwartungen wurden damit deutlich übertroffen», erklärte Städteregionsrat Tim Grüttemeier.

Von dpa