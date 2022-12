Ertappte Einbrecher verletzen Mann mit Messer

Zwei mutmaßliche Einbrecher sollen einen 43-Jährigen in einem Kölner Mehrfamilienhaus mit einem Messer verletzt haben.

Die 25 und 31 Jahre alten Verdächtigen seien festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hatte das Opfer die beiden Männer am späten Dienstagabend im Treppenhaus überrascht, nachdem er von dort zuvor verdächtige Geräusche gehört hatte. Der 43-Jährige kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.