Erstes Testspiel:Neuer Bielefelder Trainer Forte feiert Sieg

Der Fußball-Zweitligist gewann am Freitagabend beim Landesligisten Spvg Steinhagen mit 6:1 (1:1). Die Treffer für die Arminia vor etwa 2000 Zuschauern erzielten Christian Gebauer (3. Minute), Burak Ince (48.), Noel Niemann (49.), Masaya Okugawa (75./83.) und Sebastian Vasiliadis (78.). Im nächsten Vorbereitungsspiel treten die Bielefelder am Dienstag beim Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp an.