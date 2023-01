Erster Prozess nach Fußball-Krawallen von Nizza

Die Krawalle beim Conference-League-Spiel des 1. FC Köln in Nizza werden aufgearbeitet. Am Mittwoch steht in Bergisch Gladbach ein Beschuldigter vor Gericht.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Vor dem Amtsgericht in Bergisch Gladbach beginnt die gerichtliche Aufarbeitung der Fußball-Krawalle von Nizza. Am Mittwoch muss sich ein beschuldigter Anhänger des Bundesligisten 1. FC Köln verantworten. Der in Bergisch Gladbach wohnhafte Mann soll ein Opfer getreten und geschlagen haben. Am 31. Januar stehen in Köln dann zwei weitere mutmaßlich beteiligte Randalierer vor Gericht. Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und ein besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs vorgeworfen.

Vor dem Conference-League-Spiel am 8. September 2022 in der südfranzösischen Stadt war es zu schweren Ausschreitungen zwischen Anhängern des 1. FC Köln und des OGC Nizza gekommen. Deshalb hatte die Partie mit einer fast einstündigen Verspätung begonnen. Rund vier Wochen später durchsuchte die Polizei Häuser und Wohnungen von 16 mutmaßlichen Beteiligten in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach und vollstreckte fünf Haftbefehle.