Erster Profivertrag für Angreifer Lobinger in Düsseldorf

Lex-Tyger Lobinger hat bei Fortuna Düsseldorf seinen ersten Profi-Vertrag erhalten. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, einigten sich beide Seite auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2023. Der 22 Jahre alte Angreifer, Sohn des früheren Stabhochspringers Tim Lobinger, spielte zuvor für die U23 der Fortuna und war bereits in den vergangenen Monaten der abgelaufenen Saison 2020/21 Bestandteil des Profikaders. Im Mai feierte er sein Debüt in der 2. Bundesliga. «In den vergangenen zwölf Monaten hat er eine Entwicklung genommen, die uns sehr positiv stimmt», sagte Sportvorstand Uwe Klein.