Erster öffentlicher Auftritt von Kardinal Woelki

Kardinal Woelki meldet sich zurück. Am Montag will er seinen ersten öffentlichen Termin seit seiner Rückkehr ins Erzbistum Köln absolvieren. Nicht alle sind froh darüber.

Kardinal Rainer Maria Woelki absolviert am Montag (9.00 Uhr) seinen ersten öffentlichen Auftritt im Erzbistum Köln seit seiner Rückkehr aus einer fünfmonatigen Auszeit. Er will den ersten Spatenstich für ein neues Gebäude des Erzbischöflichen Bildungscampus im Stadtteil Kalk vornehmen.

Woelki hatte am 2. März wieder die Leitung des größten deutschen Bistums übernommen und die Gläubigen um eine zweite Chance gebeten. Zuvor hatte er dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Franziskus hat jedoch verfügt, dass Woelki zunächst einmal seine Arbeit wieder aufnehmen solle. Später werde er dann über das Rücktrittsangebot entscheiden.

Das Erzbistum Köln befindet sich in einer Krise, seitdem Woelki 2020 entschieden hatte, ein Gutachten über den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch zunächst nicht zu veröffentlichen. Er führte rechtliche Gründe dafür an und gab ein neues Gutachten in Auftrag. Im Zuge dieser Entscheidung kam es zu einer immer stärkeren Entfremdung zwischen dem Kardinal und den wichtigsten Gremien des Erzbistums.

Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken sieht den derzeitigen Schwebezustand kritisch. «Es ist unverständlich, dass der Vatikan eine klare Entscheidung über Kardinal Woelki vermieden hat», schrieb Picken vor einigen Tagen in einem Beitrag für die «Welt». «So geht die Hängepartie weiter.» Wie unter dieser Voraussetzung ein Neuanfang gelingen solle, sei unklar.