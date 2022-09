Erster Dreier muss her: Für Schalke zählt nur ein Sieg

Gelsenkirchen (dpa)

Für den in dieser Saison noch sieglosen Aufsteiger FC Schalke 04 zählen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Derby gegen den VfL Bochum nur die drei Punkte. «Wir wollen uns die drei Punkte krallen, und das mit aller Macht», sagte der vor allem vom Umfeld kritisch beäugte Trainer Frank Kramer am Donnerstag. «Wir wissen natürlich, dass das ein wichtiges Spiel ist.»

Von dpa