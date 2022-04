Erste Zugvögel zurück in NRW: Erster Nachwuchs geschlüpft

Kleve (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen bauen derzeit viele Vögel ihre Nester - einige haben bereits mit dem Brüten begonnen. Kiebitze, Mönchsgrasmücken und die ersten Rauchschwalben seien unter den Rückkehrern, sagte Mona Kuhnigk von der Nabu Naturschutzstation Niederrhein in Kleve. Störche säßen zum Teil schon in ihrem Horst.

Von dpa