Erste Sitzung: Abgeordnetendiäten sollen steigen

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der ersten Sitzung des neu gewählten Landtags steht an diesem Mittwoch eine Erhöhung der Abgeordnetendiäten auf der Tagesordnung. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Vorlage werden ihre monatlichen Bezüge zum 1. Juli um rund 237 auf knapp 9840 Euro erhöht. Der Beitrag zur Finanzierung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung steigt um 3,5 Prozent auf rund 2539 Euro.

Von dpa