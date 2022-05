Erste Maschine mit Ukraine-Flüchtlingen aus Moldau gelandet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine erste Maschine aus der Republik Moldau mit 113 ukrainischen Geflüchteten an Bord ist am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen gelandet. Das Flugzeug kam auf dem Flughafen Düsseldorf an. Unter den Flüchtlingen seien viele Kinder und Jugendliche, teilte Flüchtlings- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) mit, der die Schutzsuchenden am Flughafen begrüßte. Die Flüchtlinge sollten von dort zu Verwandten oder Freunden weiterreisen oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes gebracht werden.

Von dpa